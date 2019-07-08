Находящемуся в СИЗО юристу Карамзину угрожают смертью

Жена и дети правозащитника также находятся в опасности

Юрист Кантемир Карамзин, который пребывает в СИЗО Сергеева Посада, обратился в открытом письме к президенту России Владимиру Путину, сообщив о небывалой коррупции в московском ФСБ. Теперь жизнь адвоката находится на волоске.



В интернете появилась запись телефонного разговора канадского инвестора Марка Ричардса, партнера Карамзина, с адвокатом из Швейцарии Мартином Бухли, защищающего интересы одного из крупнейших застройщиков Москвы АО "ДСК-1" и его владельцев Владимира Копелева и Владимира Воронина. Благодаря пленке стало известно, что если Карамзин не откажется от акций "ДСК-1" и не подпишет определенные документы, то с ним произойдут "ужасные вещи".

Бухли, разговаривая с Ричардсом сообщил ему о своем недовольстве тем, что юрист обратился к главе государства, вызвав скандал в СМИ.

"Кантемир сделал ставку в игре, в которой никогда не сможет выиграть. Он не мог не понимать, что если он напишет письмо г-ну Путину, то что-то изменится",

– отметил Бухли.

Адвокат добавил, как сообщает издание "Ленправда", что стоит юристу подписать отказ от акций "ДСК-1", его в короткие сроки отпустят на свободу.

"Если не подпишет, то умрет!"– заявил Бухли, который отметил, что жизни детей и супруги Карамзина также могут быть в опасности.

Адвокат из Швейцарии считает, что угрозы реальны, потому что семья Ворониных, владельцы группы компаний ФСК, – это прикрытие, за которым, по его мнению, находятся "очень богатые люди из ФСБ".

Распространенная в Сети запись может быть свидетельством о том, что сотрудники спецслужбы причастны к коррупции и криминалу, наряду с задержанием силовиков, которых подозревают в разбойном нападении, а также с изъятием миллиардов у офицеров ФСБ.

Разговор адвоката и партнера Карамзина дает понять, что существуют разовые выплаты вознаграждения за различные акции, а также, что некие сотрудники спецслужбы могут оказаться теневыми акционерами строительной компании, являющейся одной из крупнейших в столице и в стране.

Сотрудники управления ФСБ России по Москве и Московской области задержали Карамзина в апреле 2019-го после того, как он выиграл в арбитражном суде столицы дело на 15 миллиардов рублей у владельца АО "ДСК-1" Владимира Копелева. Юрист представлял интересы его бывшего партнера Марка Ричардса.

Суд арестовал акции компании, которые на тот момент уже принадлежали Владимиру Воронину, поэтому под угрозой оказались и его интересы.

Любопытно, что Карамзина отправили под стражу, обвинив в мошенничестве в особо крупных размерах по делу о долговом споре, который был 12 лет назад, с писателем Олегом Блоцким. Ранее суд уже вынес решение в пользу юриста по этому делу. Тем не менее Карамзина уже третий месяц держат в СИЗО, хотя обвинение явно юридически несостоятельно.

Именно в изоляторе Карамзин написал обращение к Путину, в котором заявил, что дело против него возбуждено под влиянием начальника московского управления ФСБ генерал-полковника Алексея Дорофеева по заказу Владимира Копелева и Владимира Воронина. Юрист уверяет, что девелоперы специально обанкротили и разобрали на небольшие компании АО "ДСК-1". Эти действия якобы позволили им скрыть акции компании от реального собственника. Карамзин полагает, что уголовное дело призвано убрать конкурентов.

В своем недавнем антикоррупционном расследовании журналист Иван Голунов упоминает начальника управления ФСБ России по Москве и Московской области Алексея Дорофеева как человека, который может "крышевать" банковский, похоронный и другие крупные бизнесы столицы. "Новая газета" в расследовании рассказала о шикарной недвижимости генерал-полковника и его помощника Марата Медоева, которая не может соответствовать официальным доходам.

СМИ также распространили информацию о том, что в Москве существует некий "бутик ФСБ", который помогает предпринимателям решать вопросы с конкурентами с помощью их силовых посадок, а также возбуждать заказные уголовные дела. Об этом писал, например, "Собеседник".

Вероятно, ситуация, в которой оказался юрист Кантемир Карамзин, может закончиться для него трагично.