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"Нелепая смерть": в Польше погибла российская спортсменка

Екатерина Королева. Фото: rushandball.ru
Екатерина Королева входила в сборную РФ по пляжному гандболу

Гандболистка Екатерина Королева утонула в водоеме рядом с игровыми кортами. Это предварительная версия трагедии, которая произошла в польском городке Старе-Яблонки. 

Сборная России по пляжному гандболу потеряла игрока сразу после чемпионата Европы. Кате было всего 20 лет. Все обстоятельства случившегося выясняет польская полиция, уточнили в пресс-службе Федерации гандбола РФ, выразив соболезнования семье спортсменки.  

"Нелепая смерть. Соболезнования...", "Какой ужас!",

– отреагировали на печальную новость читатели RT.

Екатерина Королёва родом из Крымска. Гандболом девушк начала заниматься в 15 лет. 

Ксения АНДРЕЕВА
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