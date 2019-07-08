"Нелепая смерть": в Польше погибла российская спортсменка

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Гандболистка Екатерина Королева утонула в водоеме рядом с игровыми кортами. Это предварительная версия трагедии, которая произошла в польском городке Старе-Яблонки.
Сборная России по пляжному гандболу потеряла игрока сразу после чемпионата Европы. Кате было всего 20 лет. Все обстоятельства случившегося выясняет польская полиция, уточнили в пресс-службе Федерации гандбола РФ, выразив соболезнования семье спортсменки.
"Нелепая смерть. Соболезнования...", "Какой ужас!",
– отреагировали на печальную новость читатели RT.
Екатерина Королёва родом из Крымска. Гандболом девушк начала заниматься в 15 лет.
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