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Эксперты проанализировали минимальные цены на пакетные туры для двоих на 10 дней для россиян, которые смогут вылететь 29-30 июля и не потратить целое состояние на отдых. Так, бюджетным вариантом будет Крым, Сочи, Анапа, а также Греция, Болгария и Турция.
Как сообщают специалисты АТОР, поездка в Крым обойдется в 30-40 тыс рублей, так как стартовая цена на туры снизилась и стала составлять 32 тыс рублей. Любопытно, что в середине июля она была равна 37, 8 тыс руб.
Для отдыха в Сочи двум россиянам нужно будет выложить из кармана 35,5 тыс рублей (на 3 тыс руб дешевле, чем в середине июля), чтобы провести в этом городе 10 дней. При этом перелет включен. Тур в Анапу будет стоить 4 тыс рублей. Отдых за рубежом обойдется в сумму от 40 до 50 тыс рублей.
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