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Правосудие по-американски: спецпрокурор и генпрокурор не знают законов, поэтому не будут наказаны

Фото: www.globallookpress.com
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В ходе судебного разбирательства 9 июля по делу Соединенных штатов Америки против компании "Конкорд" выяснилась интересная деталь, пишет  ФАН.   

По данным издания, обвинители по этому делу спецпрокурор Роберт Мюллер и генпрокурор Уильям Барр, выступая с речами, выходили за рамки действующего законодательства и недопустимыми формулировками пытались повлиять на решение коллегии присяжных.  

Решением суда 9 июля Мюллер и Барр были освобождены от уголовной ответственности.Наказания не последует в виду того, что указанные лица "не знают законов". 

Журналисты ФАН уверены, что такое решение – результат политики двойных стандартов, характерной для США. Высшие чины расписались в своей полной некомпетентности, но наказывать их не станут, потому что "свои". А с "чужими", видимо, можно поступать, как заблагорассудится, пишет издание.

Ксения АНДРЕЕВА
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