Немецкий журналист заявил, что Красная армия не одержала победы

В газете Германии Die Welt вышла статья, в которой автор Свен Феликс Келлерхофф заявил, что необходимо как можно скорее снести памятник Победы на Прохоровском поле. Монумент возвели в честь погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года. По мнению ведущего редактора исторического раздела издания, в этом месте не было никакого крупного сражения.

"Последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают: у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения",

– отметил в своем материале журналист.

Келлерхофф пришел к такому выводу, основываясь на материалах немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера, а также британского исследователя Бена Уитли. Последний нашел архивах США аэрофотосъемку поля боя под Прохоровкой, сделанную немцами. Редактор утверждает, что 186 бронемашин вермахта сражались против 672 танков СССР. По его словам, советские солдаты потеряли 235 боевых машин, а немецкие – 5.

Более того, Келлерхофф назвал действия Красной Армии "атакой камикадзе", потому что танки якобы "столпились" перед узким мостом, став "идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС".

Как напоминают РИА Новости, бой под Прохоровкой стал частью оборонительной фазы Курской битвы. Сражение состоялось 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в полосе Воронежского фронта, в районе станции Прохоровка. У каждой стороны были цели на 12 июля, однако советские войска не смогли окружить группировку врага, но и немцы не взяли Прохоровку, не прорвали оборону Красной армии и не вышли на оперативный простор.

Различные эксперты и источники, передает агентство РИА ФАН, оценивают боевые потери по-разному. Ведущий научного сотрудника Военной академии Генштаба ВС России научно-исследовательского института (военной истории) Валерий Маковский утверждал, что у советских солдат в этом контрударе было 670 танков и самоходных артиллерийских установок, из них потеряли 470 машин, а немцы – 50 из 490 единиц бронетехники.

Другие исследования, основанные на данных немецкого федерального Военного архива, говорят о том, что вермахт потерял 80 танков.

Курская битва, считающаяся совокупностью оборонительных и наступательных операций, позволила Красной армии получить стратегическую инициативу в войне в свои руки. Солдаты СССР разгромили орловскую и белгородско-харьковскую группировки немецких войск, а также ликвидировали стратегические плацдармы противника.

Как отмечает агентство "ФедералПресс", Памятник Победы погибшим в бою под Прохоровкой открыли к 50-летию Победы в 1995 году на месте сражения. Он включает в себя Звонницу на Прохоровском поле, а также храм Святых Апостолов Петра и Павла, входящих в музей-заповедник.

Россияне же, комментируя материал, возмутились требованием журналиста, которому напомнили о том, что войну выиграл СССР.

"Определенно идет планомерный процесс вытравливания из сознания людей российского исторического величия", "Вызывает недоумение желание отдельных журналистов постить сей бред. В Германии за снос памятников и нацистскую пропаганду получают реальный срок !!!! Посмотрите как немцы содержат в чистоте памятники советским солдатам, и не только на 9 мая", "Скоро западные историки будут ссылаться на блоггеров, принимавших участие в ВОВ", "Пусть этот журналист идёт лесом, не ему указывать где и какие памятники в России ставить", "А победа в ВОВ принадлежит СССР а не фашистской Германии", – негодуют пользователи Сети.