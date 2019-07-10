Любители самостоятельного отдыха могут подобрать жилье на любой кошелек

Летний отпуск россияне любят проводить у моря, и все чаще путешественники выбирают для отдыха не гостиницы и пансионаты, а съемные квартиры в российских городах.

Самое доступное жилье предлагают в Туапсе: однокомнатная квартира обойдется в 1 тыс. 430 рублей в сутки. Такое же жилье в Евпатории будет стоить 1 тыс. 640 руб., а в Судаке – 1 тыс. 710 рублей, рассказали "Российской газете" эксперты сервиса "Авито Недвижимость".

Дороже всего обойдется отпуск в Ялте – здесь за сутки в однокомнатной квартире придется заплатить 2 тыс. 310 рублей. Ненамного отстает от крымского города и Сочи – 2 тыс. 90 рублей.

При этом эксперты отмечают, что число желающих отдохнуть на курортах Крыма и Краснодарского края с каждым годом только увеличивается.

После начала движения по Крымскому мосту турпоток на полуостров вырос на 30%, а в Краснодарском крае в 2018 г. отдыхали свыше 17 млн человек. Ожидается, что в этом году на российских морских курортах будет поставлен новый рекорд.