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Ливни и грозы: в Подмосковье испортится погода

Горожанам рекомендуют обходить деревья и шаткие конструкции

Жителей Московской области предупредили о непогоде во второй половине дня 10 июля. Синоптики прогнозируют сильный ветер, ливни с грозами.

Резкое ухудшение погоды произойдет в ближайший час и сохранится до конца суток. Главную опасность представляет собой ветер – его скорость будет достигать 15 м/с.

Горожанам рекомендуют закрыть все окна в квартире, припарковать автомобиль вдали от деревьев и потенциально опасных конструкций. "Подмосковье сегодня" предупреждает, что в непогоду опасно находится рядом с водоемами, плавать и заниматься рыбалкой.

Дарья ПЕТРОВА
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