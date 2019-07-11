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Выросло число пострадавших на пожаре в Подмосковье

Снимок с видео/Владислав Крылов/ТАСС
Никто не был госпитализирован

До 11 человек увеличилось количество пострадавших при возгорании на газовой станции на ТЭЦ "Северная" в г. Мытищи. Ранее сообщалось, что к медикам обратились 8 человек.

"Пострадали 11 человек, им оказана помощь, госпитализация никому не понадобилась", –

рассказал ТАСС источник в Центре медицины катастроф.

По словам собеседника агентства, у всех травмированных – ожоги первой и второй степени. 

По информации подмосковного МЧС, пожар на теплоэлектростанции начался в 11часов 11 минут. В настоящее время факельное горение ликвидировано, пожар локализован на площади 800 кв. метров. Пожарные вертолеты возвращаются с тушения пожара на ТЭЦ, сообщили агентству в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

По последним данным, пожар на участке газопровода в Мытищах потушен.

"Возгорание ликвидировано, проводятся работы по устранению последствий происшествия", –

сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе МЧС России.  

Валентина МАЙОРОВА
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