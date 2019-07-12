Чудо-трава спасет от 50 болезней

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Чабрец или тимьян – трава фиолетового цвета с приятным запахом – способна улучшить иммунитет, вывести шлаки из организма и улучшить состав крови.
Эфирное масло тимьяна способно даже справиться со стафилококком. Чабрец также помогает бороться с вирусом гриппа и грибковыми инфекциями.
Медики считают, что тимьян помогает при кашле, воспалении верхних дыхательных путей, эта трава облегчает приступы астмы. Отваром чабреца полощут горло при ангинах и других болезнях горла. Кроме того, это лекарственное растение полезно пить при депрессии, проблемах с памятью и хронической усталости. Тимьян восстанавливает силы, нормализует давление и улучшает кровообращение, сообщает портал "Дни 24".
Растение снимает зуд после укусов насекомых, что особенно актуально летом. Косметические средства, приготовленные на его основе, улучшают состояние волос и кожи, отмечает "МИР 24".
Горячие примочки с настоем чабреца снимают мышечную боль, возникающую при травмах, артрите, подагре и радикулите, напоминает "ФедералПресс".
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