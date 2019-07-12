Губернатор Севастополя получит от "Единой России" обращения горожан

Партия и глава города будут вместе работать над выполнением наказов севастопольцев

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев ознакомится с просьбами жителей города, которые ему передаст "Единая Россия". Как рассказал секретарь севастопольского регионального отделения единороссов Дмитрий Саблин, обращения собирали на встречах с россиянами.

Политик недавно общался с врио главы региона, затронув непростую ситуацию, сложившуюся в Севастополе. Саблин подчеркнул в разговоре с журналистами ТАСС, что партии и Развожаеву предстоит проделать трудную работу, потому что доверие населения, уставшего от политических игр и от того, что его нуждами пренебрегают, подорвано. Кроме того, по словам Саблина, было упущено много времени.

"Севастополь – город, ради которого стоит жить и работать по-настоящему. Мы поможем и поддержим нового губернатора в такой работе",

– подчеркнул секретарь отделения "Единой России" в Севастополе.

Президент России Владимир Путин назначил 11 июля своим указом врио главы региона Михаила Развожаева, освободив от должности губернатора Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Развожаев ранее был руководителем исполкома ОНФ. В октябре 2018-го политик стал врио главы Хакасии, до этого он с 2014-го занимал пост замглавы Минкавказа.