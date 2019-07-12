Находчивые предприниматели сдают жилье в аренду

Риелторы сообщили о том, что иностранцы, в первую очередь жители Германии, а также Незалежной, активно приобретают недвижимость в Сочи. Немцев интересуют как гостевые дома, так и просто квартиры, главное, чтобы их можно было сдать и окупить свое вложение.

Большинство межнациональных сделок на рынке недвижимости в городе, а это целых 25%, приходятся на граждан Германии. Жители Незалежной не отстают, у них 20%, хотя полгода назад количество украинцев, покупающих жилье в Сочи, составляло 18%.

"Средний бюджет сделок здесь составляет около 15-20 миллионов рублей. Также традиционно активны и покупатели из Украины. Они часто вкладываются в сочинскую недвижимость, однако бюджет сделок для них ниже, а операции сложнее, так как лоты приобретаются вскладчину",

– говорится в докалде агентства "Мандарин", с которым ознакомилась "Лента.ру".

Эксперты отмечают, что недвижимость в Сочи дорожает в последние годы. С 2014-го, передает издание "Царьград", стоимость одного квадратного метра на побережье Черного моря выросла на 42%. А новостройки в городе-курорте только за 2018-й подорожали на 18%. В июне 2019-го самую недорогую квартиру – студию в 30 кв метров без отделки в новом доме – в Сочи можно было купить за 1,5 млн рублей.