Вашингтон хочет, чтобы мероприятие не распространялось по миру

Власти США поставили перед своими подчиненными задачу не допустить того, чтобы акция "Бессмертный полк" становилась все более популярной в других странах. Об этом рассказал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"В высоких кабинетах одного государства, которое находится по другую сторону Атлантики, поставлена задача перед официальными международными центрами создавать систему инструментов, которые бы ставили барьеры для продвижения акции "Бессмертный полк"",

– цитируют Нарышкина, выступавшего на заседании совета фонда "История Отечества", РИА Новости.

Он считает, что это "циничная" попытка геополитического оппонента России противодействовать ей.

Акция проводится в День Победы не только в российских городах, но и во многих других государствах с целью сохранить личную память о поколении Великой Отечественной войны. Люди выходят на шествия с фотографиями и просто именами, написанных на плакатах, родственников, воевавших на фронте, или приносят транспаранты к Вечному огню или иному памятному месту. В первый раз, в 2012-м акция прошла в Томске, а на следующий год стала всероссийской.