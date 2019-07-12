В России распространяется смертельная лихорадка

От страшной инфекции уже скончался один человек

Саратовская область охвачена опасным заболеванием. Количество пострадавших от геморрагической лихорадки с почечным синдромом близится к тысяче.

Неутешительный диагноз поставлен 848 пациентам, которые заразились в мае, еще 162 человека остаются в медучреждениях с подозрением на болезнь. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав региона, от инфекции скончалась местная жительница.

На фоне последних событий в Саратовской области отменили первую смену в детских оздоровительных лагерях.

Геморрагическая лихорадка распространяется грызунами, в частности через фекалии обычной полевки. Болезнь атакует мелкие кровеносные сосуды.

Вспыхнувшая в российском регионе лихорадка дает осложнения на почки.