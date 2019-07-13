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Повесили позорную табличку: грузинский журналист поплатился за оскорбление Путина

Фото: www.globallookpress.com
Телеведущий почти не появляется на улице, а если выходит из дома, то только с охраной

В Тбилиси на дом, в котором живет журналист Георгий Габуния, оскорбивший Владимира Путина в прямом эфире, повесили позорную табличку.

На табличке, прибитой к стене, было написано: В этом доме гнездится злой петух Георгий". Однако позже эту занимательную надпись убрали.

Жильцы дома рассказали, что после выходки журналиста у подъезда постоянно проводятся небольшие стихийные митинги.

"Потому и завел Георгий себе охрану. Два амбала прямо до лифта провожают этого дурака и встречают",

цитирует соседа Габунии "Комсомольская правда".

При этом многие жители отметили, что в последнее время телеведущий почти не появляется на улице и, скорее всего, находится в редакции "Рустави 2".

Ранее ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния грязно обругал в своей передаче президента РФ и его родителей. Поведение журналиста осудили многие грузины, однако руководство компании его выходку одобрило.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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