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Обман в Сети: как мошенники наживаются на пользователях интернета

Фото: www.globallookpress.com
Попасться на крючок может каждый

Мошенники постоянно придумывают все новые способы обмана в интернете. На этот раз выявлена простая схема, на которую может попасться любой пользователь Сети.

Больше всего в зону риска попадают люди, продающие свои вещи в комиссионных магазинах через интернет. Злоумышленники звонят продавцу от лица представителя организации и предлагают выкупить сразу несколько товаров, передает "Российская газета".

Однако для осуществления сделки необходимо перевести деньги на карту, якобы из-за строгой отчетности. Ничего не подозревающий человек диктует номер карты. После этого ему звонят из "банка" сообщают, что покупатель перевел деньги, но поскольку он имеет статус VIP, для завершения операции необходимо идентифицировать себя и назвать код.

В результате мошенник получает желанную сумму.

Специалисты напоминают, что данные о банковских картах нельзя никому предоставлять.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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