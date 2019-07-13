Вся правда вскрылась: астронавты США ходили по черепам пришельцев на Луне

Находку обнаружили лишь спустя годы на фотографиях

Исследователь Валентин Дегтерев утверждает, что знает причину, по которой американцы больше отправляют не космонавтов на Луну. По его словам, во время полета "Аполлон-11" был найден череп пришельца.

Дегтерев внимательно изучил архивные кадры NASA. На одном из снимков перед астронавтов лежал один артефакт.

"Под ногами пилота лежал камень удивительно похожий на окаменевший череп. Гуманоидного типа, но не человека. Симметричные глазницы, носовое отверстие, ротовое отверстие. То, что он есть, на всех трех снимках доказывает его наличие",

– утверждает исследователь.

Кроме того, якобы на еще одном кадре есть останки похожие на части позвоночника. Валентин уверен, что космонавты не заметили эту находку, однако знали о существовании гуманоидов.

По этой причине, как утверждает уралец, и была закрыта лунная программа.