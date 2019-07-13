Опубликован календарь выходных дней в 2020 году

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Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году. Больше всего россияне отдохнут с 1 по 8 января.
Следующий отдых начнется 22 февраля до 24 числа включительно. На Международный женский день и День России россияне получат 3 выходных (7-9 марта и 12-14 июня соответственно), а в мае отдых продлится с 1 по 5 число и с 9 по 11.
Также один выходной будет 4 ноября.
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году.— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 13 июля 2019 г.
Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно. pic.twitter.com/rDNgRu30xL
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