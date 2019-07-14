Двойной удар по импотенции: лакомство избавит от проблем

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Как известно, орехи и мед содержат множество витаминов и других питательных веществ. Эффективным средством для борьбы с интимной проблемой их можно назвать и по отдельности. Однако если объединить два продукта, польза для мужского организма повысится.
Так, в грецких орехах, к примеру содержатся витамины С, B1, B2, РР. Кроме того, они снижают уровень холестерина в крови. Главное учитывать их калорийность и знать меру. Богаты они и цинком, который влияет на выработку тестостерона. Мед оказывает благотворное влияние на эрекцию.
Вкусным лекарством станут козинаки, приготовленные в домашних условиях. В магазине это лакомство покупать специалисты не советуют – производители часто используют сахар вместо меда, отмечает "Версия".
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