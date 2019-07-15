"Одним звонком": назван способ прекратить войну в Донбассе

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Евросоюз имеет возможности обратиться в Киев, чтобы прекратить конфликт в Донбассе, однако вместо этого занимается давлением на Москву посредством санкций. Подобное мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Он считает, что ЕС "удобнее" вводить ограничительные меры в отношении России, нежели наставлять Украину на мирное урегулирование вопроса.
"Удобнее вводить санкции против России, чем одним звонком в Киев прекратить войну в Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния", -– написал политик в Facebook.
При этом, по словам Косачева, такая же тактика у Брюсселя и в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Даже не знаю, нужно ли напоминать Брюсселю, что США в одностороннем порядке вышли из соглашения в феврале, а Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора о РСМД только в июле? Что-то мне подсказывает, что там об этом знают",– добавил он.
Он также подчеркнул, что Москва всегда была открыта к диалогу по вопросу контроля над вооружениями, но предложения российской стороны отвергаются.
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