Для здоровья: у россиян появится еще один выходной

Он будет предназначаться для прохождения диспансеризации

Министерство труда готовит предложение о введении в России дополнительного выходного.

Отмечается, что его трудящиеся россияне получат для прохождения диспансеризации, пишет "Российская газета".

Как известно, сейчасработодатель дает два выходных людям предпенсионного и пенсионного возраста для ежегодной диспансеризации. Но в Минтруда предлагают закрепить законодательно право на выходной для прохождения медосмотра и гражданам от 40 лет, уточняет "Федерал Пресс".

При этом работодатель легко может проверить, находился ли работник к в поликлинике. После прохождения диспансеризации выдается справка, подтверждающая, что человек прошел обследования.

