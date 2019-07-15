Для здоровья: у россиян появится еще один выходной

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Министерство труда готовит предложение о введении в России дополнительного выходного.
Отмечается, что его трудящиеся россияне получат для прохождения диспансеризации, пишет "Российская газета".
Как известно, сейчасработодатель дает два выходных людям предпенсионного и пенсионного возраста для ежегодной диспансеризации. Но в Минтруда предлагают закрепить законодательно право на выходной для прохождения медосмотра и гражданам от 40 лет, уточняет "Федерал Пресс".
При этом работодатель легко может проверить, находился ли работник к в поликлинике. После прохождения диспансеризации выдается справка, подтверждающая, что человек прошел обследования.
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