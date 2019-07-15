Дома "на ножках"вместо архитектурного наследия

Бадаевский завод в Москве пойдет под снос

Бадаевский пивзавод, вернее, земля, на которой он стоит, превратится в жилой комплекс с одноименным названием. Однако историки и краеведы пытаются отстоять постройки 19 – начала 20 веков. Их возмутило, что ради возведения ЖК зона памятника культурного наследия регионального значения была сокращена, пишут "Новые известия".

Собеседник издания, доцент МГСУ Николай Васильев назвал комплекс во главе с предприятием "индустриальным наследием" Москвы, "образцом модельной, парадной столицы средины 20-го века". О ценности строений, в том числе, говорит то, что они пережили революцию и уцелели после нее.

"Значит, с этим местом надо быть аккуратнее", – пояснил историк архитектуры.

Возведение пивзавода относится к концу 19 столетия. Солодовни появились в 1875-1876 годах. Значительно позже, приблизительно лет через 30, — водонапорная башня и старый элеватор. Имя партийца Алексея Бадаева предприятию, продукция которого не раз получала "Знак качества", что в Советском Союзе было не так-то просто, присвоено в 1934 году.

Как сообщил корреспонденту "НИ" координатор общественного движения "Архнадзор" Игорь Шихов, впервые застройщики обратили внимание на данную территорию еще в начале "нулевых". Но тогда что-то не срослось. Теперь же новая девелоперская компания настроена более решительно.

"На смену пришел более агрессивный застройщик – Capital Group. Планы этой девелоперской компании амбициозны и подразумевают снос части строений на территории Бадаевского пивзавода. Другую часть зданий предполагают подвергнуть реконструкции", – рассказал собеседник.

На портале элитной недвижимости сказано, что на западе Москвы будет реализован "проект реновации бывшего Бадаевского пивоваренного завода". На Кутузовском проспекте появятся квартиры и виллы с террасами по цене от 400 тыс. руб. за квадратный метр. Элитным жильем, среди которого будут дома "на ножках", застроят 6 гектаров, на что уйдет пять лет.

"Два имеющихся промышленных здания (№1 и №3) отреставрируют. Частичной утраченное строение №2 будет восстановлено. Работать с объектами будут на основе рекомендаций ученых-историков и исторических чертежей", – говорится в обещании на сайте. В ближайшем сентябре будет дан старт продаж, поделился с "НИ" брокер из "Элитной недвижимости", информационного партнера Capital Group Александр Навлицкас.

"Все уже согласовано на уровне департамента культурного наследия, сейчас проект на подписи в департаменте строительства", – заверил он.

Однако на деле оказывается, что не все так просто, полагает Шихов. Любое "вторжение" на данную территорию требует перемежевания по всем канонам землепользования и публичных слушаний, в процессе которых может возникнуть немало проблем. Среди прочих – экспертиза зданий Бадаевского завода, выводы которой никто не видел с момента проведения в 2014 году. Ее, по информации издания, проводила замдиректора ГУП "Специализированная дирекция объектов культурного наследия" департамента культурного наследия правительства Москвы Елена Соловьева. Так что, по предположениям общественника Шихова, проект могут заморозить до осени.

"Сейчас детальный проект застройки и экспертиза строений Бадаевского завода хранятся в тайне. В этом деле вообще много загадок", – уверен координатор движения, отметив, что земли завода начали "резать" в "лихие 90-е". Известно, что до 1991 года ансамбль относился к памятникам культурного наследия и был охраняемой зоной. А уже через четыре года постепенно пошел "на понижение".

В прежнем статусе остались лишь южная часть 1-го и 3-го корпусов. Не исключено, что оставшаяся часть превратится в ЖК. По крайней мере, "все это может быть снесено для постройки", сделал вывод Шихов. Под данные критерии попадает и северная часть 1-го и 3-го корпусов, которые, как пишут "Новые известия", в заключении Соловьевой резко "помолодели". По версии издания, Capital Group застроит эту часть необычными домами "на ножках" и трехъярусным паркингом. А эксперты строения 1, утверждает корреспондент "НИ", пошли на хитрость: расширили на бумаге современную пристройку с северной стороны.

"Чтобы скрыть обман, застройщики намеренно не указали год постройки. Они указали год ввода в эксплуатацию – 1970-й. По данным Росреестра, получается, что большая часть помещений активно работавшего завода не использовалась от 60 до 95 лет, что явно указывает на фальсификацию", – разъяснили в "Архнадзоре".

При этом никаких сомнений нет в том, что все здания, кроме двух пристроек, оригинальные, утверждает историк архитектуры Васильев. Однако застройщик руководствуется своими интересами: мол, на месте пивзавода, который все равно стоит без дела, можно создать единый комплекс с элитными новостройками и всей необходимой инфраструктурой. Только вот этой идеей так и не смогли проникнуться многие архитекторы, в том числе в отношении "менее ценных корпусов". И даже дома "на ножках" ситуацию не спасут, заключил Васильев, отметив особенность почвы в месте постройки ЖК. По его словам, от деформации зданий в этом районе никто не застрахован.

"Лично я не решился бы приобретать квартиру в таком месте", – отрезал специалист.