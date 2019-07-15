В Австралии обнаружили необычное смертельно опасное существо

Яд моллюска может за раз убить 26 человек

Туристы во время рыбалки в Австралии случайно поймали маленького, но яркого осьминога. Путешественники выложили в Сеть видео с морским обитателем и лишь после этого узнали, что в любой момент могли умереть.

В ролике, опубликованном в Facbeook, одному из туристов кладут на руку осьминога, которого потом отпустили. Ребята пытались узнать у местных что-нибудь об этом виде моллюсков, в том числе, не ядовит ли он. Однако не получили никакого ответа. А вот комментаторы ролика, как передает телеканал "360", рассказали туристам, что осьминог не просто ядовитый, а один из самых опасных в мире. Неслучайно его называют карликовым убийцей – его яда на кончике иглы достаточно, чтобы человек скончался.

Беспозвоночное, длина которого не превышает 20 см, может весить не больше 100 граммов. Головоногий моллюск из рода спрутовых привлекает ярким окрасом и черным с синими кольцами. Коричневые пятна появляются на теле осьминога, когда он злится. У него три сердца, два из которых нужны для проталкивания крови сквозь жабры, а одно – для снабжения ею тела. Карликовые убийцы обитают не только в Австралии, но и в Новой Гвинее, в Индонезии и на Филиппинах.