"Никому не советуем пытаться проникнуть": что скрывает "Зона 51"

Больше миллиона человек отправятся на штурм секретной базы

Секретной базы в американской пустыне "Зона 51" нет ни на одной карте. Да и до недавнего времени о ее существовании никто ничего не знал. Завесу тайны власти США приоткрыли лишь в 2013 году. Однако посторонним туда вход категорически воспрещен.

Мистический объект хранит много загадок. Бытует мнение, что на его территории есть следы инопланетного вторжения, а, может быть, там обитают и сами пришельцы, над которыми солдаты базы проводят эксперименты.

Чтобы проверить эту информацию, решено устроить "штурм" "Зоны 51" в Неваде. Ждать, кстати, осталось недолго. Акция запланирована на 20 сентября. Соответствующее мероприятие создано в Facebook. Свое участие "во взятии" базы подтвердили 1,2 млн человек, еще миллион интересуется данным событием.

Однако ВВС США намерены отстоять загадочный участок Невады от вмешательства масс, предупредила представитель военного ведомства Лора Макэндрюс, сославшись на то, что "это действующий полигон" американских военных.

"Мы не советуем никому пытаться проникнуть на территорию, где мы тренируем американские вооруженные силы", – цитирует ее Washington Post.

Между тем о случайных встречах американских летчиков с НЛО поговаривают давно. Вопрос, по всей вероятности, настолько серьезный, что им заинтересовались сенаторы и, как писало издание Politico, еще в июне провели закрытые слушания.