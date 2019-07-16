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"Никому не советуем пытаться проникнуть": что скрывает "Зона 51"

Фото: commons.wikimedia.org Фото: commons.wikimedia.org Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Больше миллиона человек отправятся на штурм секретной базы

Секретной базы в американской пустыне "Зона 51" нет ни на одной карте. Да и до недавнего времени о ее существовании никто ничего не знал. Завесу тайны власти США приоткрыли лишь в 2013 году. Однако посторонним туда вход категорически воспрещен. 

Фото: commons.wikimedia.org

Мистический объект хранит много загадок. Бытует мнение, что на его территории есть следы инопланетного вторжения, а, может быть, там обитают и сами пришельцы, над которыми солдаты базы проводят эксперименты. 

Фото: www.globallookpress.com

Чтобы проверить эту информацию, решено устроить "штурм" "Зоны 51" в Неваде. Ждать, кстати, осталось недолго. Акция запланирована на 20 сентября. Соответствующее мероприятие создано в Facebook. Свое участие "во взятии" базы подтвердили 1,2 млн человек, еще миллион интересуется данным событием. 

Фото: www.globallookpress.com

Однако ВВС США намерены отстоять загадочный участок Невады от вмешательства масс, предупредила представитель военного ведомства Лора Макэндрюс, сославшись на то, что "это действующий полигон" американских военных. 

Фото: www.globallookpress.com

"Мы не советуем никому пытаться проникнуть на территорию, где мы тренируем американские вооруженные силы", – цитирует ее Washington Post.

Фото: www.globallookpress.com

Между тем о случайных встречах американских летчиков с НЛО поговаривают давно. Вопрос, по всей вероятности, настолько серьезный, что им заинтересовались сенаторы и, как писало издание Politico, еще в июне провели закрытые слушания. 

Фото: commons.wikimedia.org

Ксения АНДРЕЕВА
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