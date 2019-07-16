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Каменный обстрел: туристам в Крыму грозит опасность

Фото: www.globallookpress.com
На полуострове разрушается гора

Крым попал в беду. Неподалеку от Алушты происходит нечто страшное – гора Демерджи обваливается. Ничего подобного на полуострове не было целых 30 лет.

Внушительные масштабы и в то же время исключительность случившегося отмечает доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Сергей Гуров. По его словам, тысячетонные глыбы откололись от горного массива не так давно не так давно: в конце весны – начале лета.

"Обнаруженный обвал уникален тем, что он находится не в обвальном полуцирке западной части Южной Демерджи, а гораздо севернее, в каньоне",

– полагает Гуров и называет обнаруженный обвал "самым мощным в каньоне".

Об этом он пишет на своей странице "ВКонтакте", сопровождая текст соответствующими фотографиями. Исходя из своих наблюдений, исследователь не исключил повторное разрушение и предупредил туристов об опасности.

"Туристским группам, проходящим по этим живописным местам нужно быть максимально осторожными", – заключил Гуров. 

Ксения АНДРЕЕВА
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