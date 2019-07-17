"Единая Россия" обеспечит безопасность пешеходных маршрутов для школьников

В партии приложат все усилия для того, чтобы решить проблемы к сентябрю 2019-го

В ходе акции "Дорога к школе", которая прошла с начала лета, "Единая Россия" обнаружила в 44 регионах страны 850 нарушений с пешеходными маршрутами, в том числе отсутствие освещения. Также оказалось, что пешеходные переходы часто не обустроены в соответствии с требованиями ГОСТа, еще существует проблема с тем, что асфальтное покрытие некачественное. Министерству транспорта и главам регионов передадут информацию, которую получили в ходе мониторинга, чтобы недочеты в ближайшее время исправили. Об этом рассказал координатор партийного проекта "Безопасные дороги", депутат Госдумы Владимир Афонский.

"Анкетируя учителей и родителей, выезжая на места, координаторы парпроекта "Безопасные дороги" проверили участки дорог по направлению к учебным заведениям в 50 регионах нашей страны",

– заявил Афонский, добавив, что в Ямало-Ненецком АО и Карелии, в Хакасии и Чувашии, а также в Псковской и Смоленских областях проблем нет.

Парламентарий считает, что особенно важно заняться вопросом светофоров на перекрестках, которые находятся рядом со школами. По его словам, не все подходы к учебным заведениям оборудованы светофорами, а там, где они есть, в ряде случаев их техническое обслуживание является ненадлежащим. Афонский подчеркнул, что аварии часто происходят около школ из-за отсутствия мер безопасности в зоне пешеходного перехода.

"Сведения обо всех выявленных недочетах и предложения по повышению безопасности детей на наиболее опасных участках маршрутов к школам мы направим Минтранс и главам субъектов Российской Федерации для оперативного устранения нарушений к началу нового учебного года", – сказал парламентарий.

Политик подчеркнул, что акция "Дорога к школе" прошла не в первый раз и уже доказала свою эффективность. Афонский рассказал, что в партии сравнили итоги майских мероприятий с акцией, состоявшейся осенью 2018-го, и выяснили, что, например, в Краснодарском крае число нарушений уменьшилось с 68 до 8, а в Татарстане – с 72 до 22, в Свердловской области – с 51 до 6.

В рамках акции "Дорога к школе", которая проходит каждый год, "Единая Россия" находит опасные для детей участки дорог, которые идут к учебным заведениям, а именно: наличие или отсутствие соответствующих дорожных знаков, разметки, пешеходных ограждений и освещения. Целью акции является создание пешеходных маршрутов, которые были бы безопасны для школьников, а также сокращение числа аварий с участием детей.