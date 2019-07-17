"Единая Россия" попросила Генпрокуратуру убедиться в законности задержания матери тяжелобольного ребенка

В партии уверены, что необходимо сделать все, чтобы помочь малышу

Депутат Государственной Думы (фракция "Единой России") Михаил Старшинов отправил генеральному прокурору РФ Юрию Чайке запрос, в котором попросил уточнить, законно и обоснованно ли задержали Елену Боголюбову, мать тяжелобольного ребенка. Ее подозревают в контрабанде психотропных веществ.

"В средствах массовой сообщается, что Елену Боголюбову задержали в одном из отделений почты при получении посылки с жизненно необходимым препаратом для ее тяжелобольного десятилетнего сына Михаила. Мальчик является пациентом детского хосписа, у него неизлечимое генетическое заболевание",

– рассказал парламентарий.

Старшинов добавил, что девятилетняя сестра этого малыша также умерла от такого же заболевания. Политик уверен, что в вопросе, касающемся жизни и здоровья ребенка, необходимо приложить все усилия, чтобы помочь ему, а "не голословно обвинять человека в контрабанде". Он считает, что таким пациентам и их родственникам, ищущие возможности для лечения, важно дать правовую защиту.

"Полученный Боголюбовой препарат в России не зарегистрирован, что существенно осложняет ситуацию с незамедлительной помощью ребенку. Но это не может быть основанием для лишения его этой помощи и тем более ареста матери", – обратил внимание депутат.

Ранее стало известно из сообщений СМИ о том, что Елену Боголюбову, заказавшую в Сети противосудорожный препарат, задержали и семь часов удерживали в почтовом отделении. Сотрудники полиции заявили, что в незарегистрированном в России лекарстве от судорог, который она заказала в интернете, содержится большая доза психотропного вещества.