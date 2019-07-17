Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Единая Россия" попросила Генпрокуратуру убедиться в законности задержания матери тяжелобольного ребенка

Фото: www.globallookpress.com
В партии уверены, что необходимо сделать все, чтобы помочь малышу

Депутат Государственной Думы (фракция "Единой России") Михаил Старшинов отправил генеральному прокурору РФ Юрию Чайке запрос, в котором попросил уточнить, законно и обоснованно ли задержали Елену Боголюбову, мать тяжелобольного ребенка. Ее подозревают в контрабанде психотропных веществ.

"В средствах массовой сообщается, что Елену Боголюбову задержали в одном из отделений почты при получении посылки с жизненно необходимым препаратом для ее тяжелобольного десятилетнего сына Михаила. Мальчик является пациентом детского хосписа, у него неизлечимое генетическое заболевание",

рассказал парламентарий.

Старшинов добавил, что девятилетняя сестра этого малыша также умерла от такого же заболевания. Политик уверен, что в вопросе, касающемся жизни и здоровья ребенка, необходимо приложить все усилия, чтобы помочь ему, а "не голословно обвинять человека в контрабанде". Он считает, что таким пациентам и их родственникам, ищущие возможности для лечения, важно дать правовую защиту.

Михаил Старшинов. Фото: er.ru

"Полученный Боголюбовой препарат в России не зарегистрирован, что существенно осложняет ситуацию с незамедлительной помощью ребенку. Но это не может быть основанием для лишения его этой помощи и тем более ареста матери", – обратил внимание депутат.

Ранее стало известно из сообщений СМИ о том, что Елену Боголюбову, заказавшую в Сети противосудорожный препарат, задержали и семь часов удерживали в почтовом отделении. Сотрудники полиции заявили, что в незарегистрированном в России лекарстве от судорог, который она заказала в интернете, содержится большая доза психотропного вещества.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

"Пролив наш": Украина пригрозила новой провокацией у Крымского моста

Киев окончательно запутался в географических реалиях

Москве открыли глаза на напрасное участие России в "Большой семерке"

Страна так и не смогла интегрироваться в клуб за годы участия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей