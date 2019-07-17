Клещи заразят новой болезнью

Кровососущие насекомые оказались еще опаснее

Врачи из Швеции предупредили, что клещи могут переносить не только энцефалит и боррелиоз, но и бабезиоз.

Это заболевание животных и человека вызывают паразиты, живущие в кровяных тельцах клещей. В интервью Шведскому радио старший врач Лабораторной медицины Лунда Кристина Перссон рассказала, что при бабезиозе не бывает сыпи, а больной может испытывать симптомы, похожие на грипп: у него повышается температура и начинается ломота в костях.

При этом симптомы болезни могут пройти очень быстро, а паразиты могут задержаться в организме на несколько лет, и, если иммунная система слабая, человек может умереть.

Специалисты рекомендуют, отправляясь в лес, заправить в сапоги длинные брюки и надеть рубашку с манжетами на рукавах. После прогулки нужно тщательно осмотреть всю одежду и кожу, чтобы быстро удалить с тела опасных насекомых.