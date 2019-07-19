Жители Севастополя проконтролируют благоустройство дворов благодаря "Единой России"

Горожане и партия будут следить за сроками и качеством работ

"Единая Россия" поспособствует тому, что за благоустройством дворовых территорий в Севастополе проследит общественность. Партия предложила, чтобы исполнительная власть не принимала акта приемки работ без подписи старших по дому или двору. Эту идею "единороссов" одобрил врио губернатора города Михаил Развожаев, рассказал секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак после посещения одного из дворов.

Парламентарий сообщил, что кандидаты партии собрали 70 тыс наказов и ремонт двора на улице Адмирала Юмашева один из них. Турчак добавил, что самой серьезной проблемой для Севастополя является состояние дворовых территорий. По его словам, во время встречи обсуждались и другие распространенные для города вопросы, в том числе состояние дорог, ливневой канализации и внутридворовых проездов.

Парламентарий подчеркнул, что проведению ремонта дворов посвящена рассчитанная на 5 лет программа, с которой на выборы идут кандидаты от "Единой России".

"Для нас очень важно, чтобы это было не точечное решение по каким-то конкретным проблемам, а чтобы работы были комплексными: озеленение, благоустройство, обязательно наличие малых архитектурных форм, спортивных и детских площадок",

– сказал секретарь генсовета партии.

Развожаев указал на то, что общественный контроль необходим. Ведь, по его словам, исполнительная власть должна контролировать, чтобы подрядчик добросовестно выполнил все работы, после чего можно заниматься следующим объектом.

"За каждый объект, который мы сделали, нам не должно быть стыдно. А с помощью Партии и общественных активистов мы рассчитываем выполнить работы качественно", – заметил врио губернатора.