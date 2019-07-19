Путин одобрил предложение "Единой России" организовать мобильное движение "Волонтеры ЧС"

Нибиру
- Пришельцы идут: захват России начался с Курил
- Нибиру сотрет Новосибирск с лица земли
- Труп на Луне: американцы прошли мимо мертвого гуманоида
Глава штаба "Единой России" в Тулуне Яков Миндрулев участвовал во встрече президента России Владимира Путина с жителями Иркутской области. В ходе беседы политик предложил главе государства инициативу, касающуюся создания постоянного мобильного волонтерского движения "Волонтеры ЧС", целью которого было бы оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и экстренная помощь людям по всей стране.
"Я хотел бы внести предложение организовать волонтерство при ЧС в регионах, чтобы волонтеры были максимально мобильны и приходили в первые часы на помощь. У нас получилось так, что в первые часы их было недостаточно",
– сказал Миндрулев Путину.
Президент России отметил, что "это можно использовать", но подчеркнул, что прежде всего быстро реагировать должны государственные органы, так как это их задача и долг. Тем не менее Путин пообещал обговорить это предложение с главой МЧС Евгением Зиничевым.
В Иркутске, в региональном мобильном штабе "Единой России" работали 382 волонтера, которые занимались сортировкой и отправкой гуманитарной помощи. "Молодая Гвардия Единой России" организовала волонтерский корпус в Тулуне, который помогал пострадавшим от наводнения. Там работали 160 добровольцев, среди которых были медики.
Пассажиров и экипаж экстренно эвакуировали по надувным трапам
Вашингтон шантажирует Москву из-за украинских моряков