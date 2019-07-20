Дрожащая Меркель оставила пост на месяц

Политик на время отдыха взяла книгу о причинах приступов дрожи

Канцлер Германии Ангела Меркель уходит в отпуск на 28 дней сразу после официальной встречи 20 июля.

При этом журналисты издания Bild утверждают, что политик возьмет с собой на отдых в Альпы книгу нью-йоркского автора Сири Хустведта "Дрожащая женщина". В произведении рассказывается о главной героине, страдающей от приступов дрожи.

Возможно, канцлер хочет понять, как справиться с проблемами со здоровьем.

За последний месяц у Меркель трижды случались приступы дрожи на официальных мероприятиях. Из-за этого на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен политикам поставили стулья, чтобы канцлер ФРГ смогла сидя прослушать гимны стран.