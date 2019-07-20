Дрожащая Меркель оставила пост на месяц

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Канцлер Германии Ангела Меркель уходит в отпуск на 28 дней сразу после официальной встречи 20 июля.
При этом журналисты издания Bild утверждают, что политик возьмет с собой на отдых в Альпы книгу нью-йоркского автора Сири Хустведта "Дрожащая женщина". В произведении рассказывается о главной героине, страдающей от приступов дрожи.
Возможно, канцлер хочет понять, как справиться с проблемами со здоровьем.
За последний месяц у Меркель трижды случались приступы дрожи на официальных мероприятиях. Из-за этого на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен политикам поставили стулья, чтобы канцлер ФРГ смогла сидя прослушать гимны стран.
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