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Дрожащая Меркель оставила пост на месяц

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Политик на время отдыха взяла книгу о причинах приступов дрожи

Канцлер Германии Ангела Меркель уходит в отпуск на 28 дней сразу после официальной встречи 20 июля.

При этом журналисты издания Bild утверждают, что политик возьмет с собой на отдых в Альпы книгу нью-йоркского автора Сири Хустведта "Дрожащая женщина". В произведении рассказывается о главной героине, страдающей от приступов дрожи.

Возможно, канцлер хочет понять, как справиться с проблемами со здоровьем.

За последний месяц у Меркель трижды случались приступы дрожи на официальных мероприятиях. Из-за этого на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен политикам поставили стулья, чтобы канцлер ФРГ смогла сидя прослушать гимны стран. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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