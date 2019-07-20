Американцы вывозят пришельцев с "Зоны 51"

Правительство пытается скрыть секреты от граждан

Американцы продолжают готовиться к штурму "Зоны 51". Однако источники сообщают, что с военные уже начали увозить секретные объекты в неизвестном направлении.

Уфологи сразу же отреагировали на эту новость. По их мнению, в контейнерах перевозят якобы пришельцев и части инопланетных кораблей, передает Vista News.

Штурм запланирован на 20 сентября. Соответствующее мероприятие создано в Facebook. Свое участие "во взятии" базы подтвердили 1,2 млн человек, еще миллион интересуется данным событием.

При этом ВВС США намерены отстоять загадочный участок Невады от вмешательства масс, предупредила представитель военного ведомства Лора Макэндрюс, сославшись на то, что "это действующий полигон" американских военных.