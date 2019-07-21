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Из-за сильного ливня в Амурской области размыло трассу

Фото: www. fkudsd-dv.ru
В провал упала машина

Из-за сильных дождей в Амурской области размыло федеральную трассу, которая соединяет Читу и Хабаровск. Образовался громадный провал. В него упала машина. После происшествия введен режим ЧС.

Инцидент с автомобилем произошел на 834 км федеральной трассы Чита – Хабаровск в сторону Хабаровска.

"Произошел провал дорожного полотна шириной 10 метров, длиной 10 метров и глубиной до 2 метров. В результате провала произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля", -цитирует представителя  регионального главка МЧС России "Интерфакс".

После инцидента был введен режим ЧС. Об этом сообщили в  филиале Росавтодора – межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе.


Марина МОНРО
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