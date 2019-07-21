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"Напился и приставал к девушкам": На Сахалине чиновника уволили за драку

Фото: www.globallookpress.com
Мужчина занял высокую должность только в апреле 2019 года

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного. Причиной стала драка в одном из кафе Южно-Сахалинска.

"Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества",

– написал на своей странице в Telegram Валерий Лимаренко.

Ранее в Сети было опубликовано видео, снятое камерами наблюдения в кафе "Сохо". По словам очевидцев, одним из ее участников, и даже больше – инициатором, был Кирилл Подберезный.

Рассказывали, что чиновник пришел в заведение вечером в пятницу и довольно быстро "накачался" алкоголем. В таком состоянии он якобы стал приставать к отдыхавшим по соседству девушкам. За тех вступились другие посетители, после чего и завязалась драка.

Подберезный потерпел в драке поражение, говорится в telegram-канале Trutnev.info. После этого чиновник пообещал "сгноить" своих обидчиков. Но вместо этого сам лишился должности.

Марина МОНРО
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