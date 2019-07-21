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"Сапсаны" из Питера идут в Москву с опозданием

Причина - поломка на станции

Сразу несколько поездов, среди низ три скоростных "Сапсана" задерживаются. Причина – неисправность на станции Санкт-Петербург – Товарный - Московский Октябрьской железной дороги (ОЖД). Об этом сообщила пресс-служба.  

"Сегодня, 21 июля, в 11:50 (мск) на станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский Октябрьской железной дороги была обнаружена техническая неисправность, повлекшая за собой сбой в движении ряда пассажирских поездов дальнего следования, 3-х высокоскоростных поездов "Сапсан", также нарушен график движения пригородных поездов Московского направления ОЖД", – говорится в сообщении РЖД. 

Марина МОНРО
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