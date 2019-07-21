Операция по спасению жеребенка длилась семь часов

В зоопарке Пензы посетители закормили малыша пони до смерти. Об этом рассказали работники сада.

"Чудесный жеребёнок шетлендской пони Спарты, появившийся на свет в апреле, погиб вчера вечером от заворота кишок. Семь долгих часов ветеринары пытались спасти малыша, но безуспешно", – говорится в сообщении.

Причиной смерти жеребенка стало переедание. " После обильного угощения вчера наши врачи весь вечер пытались помочь жертве "добрых кормильцев"… Но медицина не всесильна", – сообщили работники.







