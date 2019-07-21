Нибиру
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В зоопарке Пензы посетители закормили малыша пони до смерти. Об этом рассказали работники сада.
"Чудесный жеребёнок шетлендской пони Спарты, появившийся на свет в апреле, погиб вчера вечером от заворота кишок. Семь долгих часов ветеринары пытались спасти малыша, но безуспешно", – говорится в сообщении.
Причиной смерти жеребенка стало переедание. " После обильного угощения вчера наши врачи весь вечер пытались помочь жертве "добрых кормильцев"… Но медицина не всесильна", – сообщили работники.
К трагедии на перевале могла привести редкая болезнь