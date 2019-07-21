"Большие человеческие потери": озвучен жуткий сценарий конца света

К ужасным последствиям может привести даже небольшое извержение, если оно произойдет в густонаселенной местности

Одним из самых ужасных и одновременно реалистично звучащих сценариев конца света является версия с извержением супервулкана. Однако эксперты предупреждают – даже небольшие вулканы несут в себе страшную угрозу для человечества.

В качестве примера специалисты приводят вулкан Фудзияма в Японии. "Если она заработает, из-за огромной плотности населения могут быть очень большие человеческие потери", – цитирует издание "Обозреватель" заместителя директора Института геофизики НАН Украины Александра Кендзеру.

По этой же причине опасность для людей исходит от небольших вулканов, расположенных на европейском континенте. Они сочетают в себе смертельную угрозу с внешней невзрачностью.

При этом в мире достаточно мест, где происходят более эффектные явления и на поверхность нашей планеты выходят горячая вода, газы и раскаленная магма. Однако большинство таких зон находится вдали от людей.

"То, что там возникнет что-то большее, чем то, что есть сейчас, ожидать не приходится. Никакой лишней энергии там появиться не может, чтобы что-то выплеснуть и покрыть пеплом всю Землю", – подчеркнул Александр Кендзера.

Эксперт резюмировал, что вулканов, способных привести к гибели всего живого на планете, не существует в природе. "Можно спать спокойно", – подчеркнул специалист.

Отметим, с мнением украинского ученого не согласен целый ряд его коллег из других стран. В частности, определенное беспокойство в научной среде вызывает американский супервулкан, расположенный в национальном парке Йеллоустоун.

Пока он спит, однако в случае извержения, считает ряд экспертов, пострадать могут не только близлежащие районы. Пепел от его извержения грозит окутать весь земной шар.

Ученые напоминают, что по одной из версий, похожие условия стали причиной гибели динозавров. Удар метеорита о Землю привел к возникновению масштабной "дымовой завесы", через которую не пробивались солнечные лучи. Это, в свою очередь, привело к изменениям климата и исчезновению многих видов, живших тогда на планете.

Специалисты опасаются, что достаточно сильное извержение вулкана, особенно если оно будет происходить поблизости от океана, может воссоздать эти условия. Это будет означать конец света для большинства живущих.