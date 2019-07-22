Фруктово-овощной лимит: в России туристам приготовили неприятный сюрприз

В августе начнут действовать новые правила ввоза продуктов

Этим летом у визитеров гостеприимной России и ее граждан прибавится проблем. Их обеспечит одно нововведение, которое вступит в силу меньше чем через месяц – 19 августа.

С этого дня установлен лимит на ввоз в РФ овощей и фруктов. Под ограничения также попали цветы. Путешественники могут пересечь границу с тремя букетами, в которых число растительности не превышает цифру 15. На остальные – потребуются сопроводительные документы.

Также фитосанитарные сертификаты попросят предъявить, если вес заморских гостинцев превысит пять килограммов. Отсутствие необходимых бумаг – повод для задержки багажа и уничтожения запрещенки, которое оплатит провинившийся турист.

При этом неважно в ручной клади будут находиться продукты и цветы или в чемодане, по воздуху они будут отправляться или по земле. С новыми правилами, под которые также попали почтовые посылки, можно ознакомиться на портале правовой информации, отмечает "ФедералПресс".

Под частичные "санкции" попали как тропические овощи и фрукты, которые российские туристы везут с курортов, так и обыкновенные вишня со сливой. Правила распространяются на ввоз хвойных веток и рождественских елей, уточняет "Пятый канал".