Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Фруктово-овощной лимит: в России туристам приготовили неприятный сюрприз

Фото: Ведомости/ТАСС
В августе начнут действовать новые правила ввоза продуктов

Этим летом у визитеров гостеприимной России и ее граждан прибавится проблем. Их обеспечит одно нововведение, которое вступит в силу меньше чем через месяц – 19 августа. 

С этого дня установлен лимит на ввоз в РФ овощей и фруктов. Под ограничения также попали цветы. Путешественники могут пересечь границу с тремя букетами, в которых число растительности не превышает цифру 15. На остальные – потребуются сопроводительные документы.

Также фитосанитарные сертификаты попросят предъявить, если вес заморских гостинцев превысит пять килограммов. Отсутствие необходимых бумаг – повод для задержки багажа и уничтожения запрещенки, которое оплатит провинившийся турист.

При этом неважно в ручной клади будут находиться продукты и цветы или в чемодане, по воздуху они будут отправляться или по земле. С новыми правилами, под которые также попали почтовые посылки, можно ознакомиться на портале правовой информации, отмечает "ФедералПресс"

Под частичные "санкции" попали как тропические овощи и фрукты, которые российские туристы везут с курортов, так и обыкновенные вишня со сливой. Правила распространяются на ввоз хвойных веток и рождественских елей, уточняет "Пятый канал"

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Превратились в зомби: гибели дятловцев нашли страшное объяснение

К трагедии на перевале могла привести редкая болезнь

Немцы взбунтовались против главы Еврокомиссии из-за антироссийских санкций

В ФРГ все чаще звучат призывы о прощении Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей