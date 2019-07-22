В Казахстане запустили производство мраморной говядины

Мясоперерабатывающий комплекс по производству мраморной говядины по американской технологии открылся в городе Щучинск

Предприятие вошло в структуру компании KazBeef Group и стало крупнейшим в стране в мясоперерабатывающей отрасли. Сегодня KazBeef Group (входит в Kusto Group) – единственный производитель мраморной говядины по американской технологии на территории Казахстана с полным циклом производства от выращивания корма до упаковки готовой продукции. Вокруг сосредоточены десятки "сателлитов" – ферм, у которых компания покупает животных. Таким образом, один "якорный" бизнес стимулирует развитие целого региона.

В торжественной церемонии открытия комплекса приняли участие Ермек Маржикпаев, аким Акмолинской области; Еркин Татишев, председатель совета директоров Kusto Group; Бейбит Ерубаев, генеральный директор KazBeef; члены совета директоров Kusto Group, представители Metro Cash&Carry, Kazakh Invest, Rixos Borovoe и другие.

"Животноводство в Казахстане всегда было традиционным и очень выгодным предприятием, а сегодня имеет все возможности и потенциал вырасти до уровня нефтяной отрасли по масштабу и значимости для экономики страны. Необходимы лучшие технологии, инвестиции и желание. Наша земля и история доказывают, что Казахстан может стать одним из лидирующих производителей мяса в мире", – отметил Еркин Татишев, председатель совета директоров Kusto Group.

После реконструкции мощность комплекса была увеличена с 2 до 6 тыс. тонн продукции в год. Было приобретено оборудование по линии обвалки и упаковки; запущена вторая линия обвалки; запущено порционное производство стейков (Skin Pack); установлено специальное оборудование для определения градации мраморности мяса, построен дистрибьюторский центр Metro Cash&Carry мощностью до 1 тыс. тонн продукции единовременного хранения.

"Сегодняшнее событие – открытие комплекса KazBeef – это важная веха в истории нашей компании. С введением нового комплекса мы хотим, чтобы казахстанская мясная продукция стала известна и востребована во всем мире. Сейчас 70% внутреннего рынка Казахстана – мясо на базарах, из подсобных хозяйств. Мы хотим изменить ситуацию, дав лучшее качество за хорошую цену. Основная цель – пищевая безопасность. Потребитель должен знать, что ест мясо, не напичканное гормонами и антибиотиками – подчеркнул Бейбит Ерубаев, генеральный директор KazBeef.

Мясо, производимое Kazbeef, имеет уникальные вкусовые качества, так как выращивается на 180-дневном зерновом откорме по лучшим американским технологиям. И в этом его основное отличие от мяса, произведенного в Аргентине или Бразилии, где используется преимущественно травяной откорм. Обновление оборудования и ввод новой откормочной площадки в скором времени позволят увеличить количество единовременного содержания до 15 тыс. голов крупного рогатого скота, что позволит обеспечивать внутренний рынок ежегодно более чем 6 тыс. тонн качественной мраморной говядины. В перспективе выход на международные рынки.

Продукция сочетает в себе лучшую генетику, качественный зерновой откорм и идеальные природные условия для выращивания животных. Основное преимущество – пищевая безопасность продукции, соответствующая международному менеджменту пищевой безопасности: FSSC 22000 и контроль качества на каждом из этапов.

"KazBeef Group" создана в 2010 году, когда впервые завезла из США племенной скот мясных пород "Ангус" и "Герефорд". В 2012 году компания организовала первый ежегодный аукцион племенного крупного рогатого скота. Каждый год компания реализует племенной скот на территории Республики Казахстан. В 2016 году генеральным дистрибьютором продукции выбрана торговая сеть METRO Cash&Carry. В 2018 году мажоритарным акционером ТОО "KazBeef Group" стала Kusto Group. Сейчас деятельность компании включает откорм скота, репродуктор, кормопроизводство и мясоперерабатывающий комплекс.