В "ловушке" оказались и россияне в Шереметьеве

Утром 22 июля самолет рейса ZF9007 авиакомпании Azur Air должен был отправиться из Шереметьева в Анталью, но вылет перенесли на вечер. Из-за этого 500 человек не смогли покинуть турецкий аэропорт и вовремя попасть в Москву.

Вылет "Боинга-777", рассчитанный на три часа утра, несколько раз откладывали, а когда спустя 7 часов пассажиров усадили в самолет, тот так и не взлетел из-за технической неисправности. Сотрудники компании назначили рейс на 14 часов дня, но позже перенесли на 19 часов вечера. При этом 500 пассажирам, среди которых есть и дети, пришлось дважды проходить таможенный контроль, сдать и получить багаж. Впрочем, россиян покормили.

В аэропорту Антальи тоже сложилась непростая ситуация – не покинувший Москву лайнер должен был доставить около 500 человек в столицу. Российское генконсульство в Анталье подтвердило РИА Новостям информацию о том, что рейс задержан. В туристической компании "Анекс Тур" заявили дипломатам, что россиянам предоставили переводчика и все необходимое, в том числе питание. По информации агентства РИА ФАН, пассажиры прилетят во Внуково двумя рейсами поздно вечером вместо девяти утра.

Пассажир не вылетевшего из Шереметьево самолета рассказал радиостанции "Говорит Москва" о том, что людей перевозят во Внуково, откуда они якобы и улетят в Анталью. По его словам, 50 человек остались в аэропорту, хотя их багаж выгрузили, они так и не покинули зону вылета.

"Вроде как, они решили добиваться чего-то именно таким способом", – сказал россиянин. Он добавил, что пассажирам не предлагали отдохнуть в гостинице, а ваучеров на еду хватило не всем.