В Подмосковье идет грозовой фронт

Непогода сохранится до конца дня

Дожди и грозы пройдут в Московской области в понедельник, 22 июля.

Плохая погода продержится до девяти часов вечера, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на региональный МЧС.



Спасатели напоминают, что автолюбителям следует соблюдать осторожность на дорогах, не нарушать дистанцию и скоростной режим. Кроме того, нужно избегать парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

Пешеходам рекомендовано не прятаться под деревьями и обходить стороной рекламные щиты.

На вторник и среду, 23 и 24 июля, в Москве и Подмосковье ожидается "желтый" уровень погодной опасности, отмечает Гидрометцентр.