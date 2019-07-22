В Подмосковье идет грозовой фронт

Нибиру
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Дожди и грозы пройдут в Московской области в понедельник, 22 июля.
Плохая погода продержится до девяти часов вечера, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на региональный МЧС.
Спасатели напоминают, что автолюбителям следует соблюдать осторожность на дорогах, не нарушать дистанцию и скоростной режим. Кроме того, нужно избегать парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.
Пешеходам рекомендовано не прятаться под деревьями и обходить стороной рекламные щиты.
На вторник и среду, 23 и 24 июля, в Москве и Подмосковье ожидается "желтый" уровень погодной опасности, отмечает Гидрометцентр.
Найдена новая улика, которая опровергает официальную версию гибели туристов
Пентагон обвинил нашу страну в "безответственной поддержке" режима Мадуро