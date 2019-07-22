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Пять простых способов укрепить здоровье

Фото: www.globallookpress.com
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Основа хорошего самочувствия - регулярность

Поддерживать форму не так уж и сложно, считают специалисты. По мнению медиков, для этого достаточно ежедневно выполнять всего лишь 5 простых действий.

Во-первых, нужно достаточно спать. Стресс, работа и социальные сети занимают отведенное на отдых время. Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, важно выработать правильный режим сна и активности: ложиться спать и просыпаться нужно по расписанию.

Во-вторых, следует заботиться о здоровье кишечника. Иммунитет и здоровье нервной системы человека в большой степени зависят от микрофлоры этого органа. Чтобы в кишечнике развивались полезные бактерии, стоит включить в меню больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.

При этом эксперты утверждают, что не нужно злоупотреблять дезинфицирующими и моющими средствами, так как их испарения вредны для кишечных бактерий. 

Поможет поддержать здоровье и дыхательная гимнастика. После пробуждения и перед сном в течение 5 минут рекомендуется выполнять медленные и глубокие вдохи и выдохи. Это поможет нормализовать сердцебиение и давление, а также насытит кровеносную систему кислородом. 

Упорядочить нужно не только режим сна, но и питание, советуют врачи. Организм любит устоявшиеся привычки, это помогает наладить обменные процессы. Есть, как и спать, нужно по режиму, отмечает "Медик Форум".

Кроме того, не нужно забывать про простую воду. Это лучшее начало дня, а тем, у кого есть лишние килограммы, полезно перед едой попить, тогда сбросить вес будет значительно легче.

Валентина МАЙОРОВА
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