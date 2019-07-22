Отец посадил на цепь малыша: жуткая история потрясла россиян

Нибиру
- Пришельцы ударили по человечеству из облаков
- В Крыму и на Урале нашли логова пришельцев
- Пришельцы идут: захват России начался с Курил
Следственный отдел Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело против местного жителя, который подозревается в незаконном лишении свободы своего десятилетнего сына.
Следствие установило, что 46-летний мужчина днем 18 июля отвел сына в сарай, обмотал вокруг шеи мальчика металлическую цепь, а свободный конец закрепил с помощью металлического замка за ножку стеллажа.
Затем подозреваемый вместе с четырехлетним сыном и беременной женой поехал в роддом в Краснодар, так как у супруги начались схватки. Сидевший на цепи ребенок освободился и пришел в магазин, где и рассказал о случившемся. Работники магазина вызвали полицию.
Мальчик передан в реабилитационный центр, все обстоятельства преступления устанавливаются, отмечается на сайте СКР по краю. Расследование уголовного дела продолжается.
Найдена новая улика, которая опровергает официальную версию гибели туристов