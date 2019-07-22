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Отец посадил на цепь малыша: жуткая история потрясла россиян

Фото: www.globallookpress.com
Ребенку удалось сбежать от мучителя и попросить о помощи

Следственный отдел Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело против местного жителя, который подозревается в незаконном лишении свободы своего десятилетнего сына.

Следствие установило, что 46-летний мужчина днем 18 июля отвел сына в сарай, обмотал вокруг шеи мальчика металлическую цепь, а свободный конец закрепил с помощью металлического замка за ножку стеллажа.

Затем подозреваемый вместе с четырехлетним сыном и беременной женой поехал в роддом в Краснодар, так как у супруги начались схватки. Сидевший на цепи ребенок освободился и пришел в магазин, где и рассказал о случившемся. Работники магазина вызвали полицию.

Мальчик передан в реабилитационный центр, все обстоятельства преступления устанавливаются, отмечается на сайте СКР по краю. Расследование уголовного дела продолжается.

Валентина МАЙОРОВА
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