Эксперт назвал политическим терроризмом удержание двух россиян в Ливии

На конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» присутствовали представители Фонда защиты национальных ценностей, в том числе президент организации Александр Малькевич

На встрече обсуждалось удержание ливийскими властями двух россиян, пишет "КП".



"Незаконное удержание граждан России – новый политический тренд для Ливии. В частности, это не первый случай, когда правительство Триполи берет в плен иностранных граждан для дальнейшего размена", – подчеркнул Малькевич.

Александр Прокофьев, участник мониторинговой группы в Ливии, рассказал о причинах задержания своих коллег, характере предъявляемых им обвинений и переговорах по их освобождению.

Напомним, ливийские власти задержали в начале июля двоих россиян, занимающихся социологическими исследованиями на их территории. Их арестовали по подозрению в попытке оказать влияние на президентские выборы.

Сам инцидент больше похож на акт политического терроризма. Вряд ли за этим стоят только ливийские силы, скорее есть и их зарубежные покровители. Россияне не совершали каких-либо насильственных действий и иных преступлений. Поэтому Россия должна немедленно требовать освобождения своих подданных, так как уголовное дело и само обвинение "вмешательства" во внутренние дела Ливии "звучит очень дико", заметил Александр Ионов.

Правозащитник напомнил, что во время боевых действий в Ливии еще при Кадаффи задержали около 30 россиян, работающих на местных объектах промышленности. Потребовалось около двух лет, чтобы вызволять их из плена с помощью представителей МИД и отдельных политиков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва выясняет все подробности задержания россиян на территории Ливии и принимают все необходимые меры по линии Министерства иностранных дел.

Напомним, после свержения Кадаффи в 2011 году в Ливии царит двоевластие. На востоке страны заседает избранный парламент при поддержке Ливийской национальной армии, а западной частью страны управляет Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.