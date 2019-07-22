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Эксперт назвал политическим терроризмом удержание двух россиян в Ливии

Фото: www.globallookpress.com
На конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» присутствовали представители Фонда защиты национальных ценностей, в том числе президент организации Александр Малькевич

На встрече обсуждалось удержание ливийскими властями двух россиян, пишет "КП".

"Незаконное удержание граждан России – новый политический тренд для Ливии. В частности, это не первый случай, когда правительство Триполи берет в плен иностранных граждан для дальнейшего размена", – подчеркнул Малькевич. 

Александр Прокофьев, участник мониторинговой группы в Ливии, рассказал о причинах задержания своих коллег, характере предъявляемых им обвинений и переговорах по их освобождению.

Напомним, ливийские власти задержали в начале июля двоих россиян, занимающихся социологическими исследованиями на их территории. Их арестовали по подозрению в попытке оказать влияние на президентские выборы.

Сам инцидент больше похож на акт политического терроризма. Вряд ли за этим стоят только ливийские силы, скорее есть и их зарубежные покровители. Россияне не совершали каких-либо насильственных действий и иных преступлений. Поэтому Россия должна немедленно требовать освобождения своих подданных, так как уголовное дело и само обвинение "вмешательства" во внутренние дела Ливии "звучит очень дико", заметил Александр Ионов.

Правозащитник напомнил, что во время боевых действий в Ливии еще при Кадаффи задержали около 30 россиян, работающих на местных объектах промышленности. Потребовалось около двух лет, чтобы вызволять их из плена с помощью представителей МИД и отдельных политиков. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва выясняет все подробности задержания россиян на территории Ливии и принимают все необходимые меры по линии Министерства иностранных дел.

Напомним, после свержения Кадаффи в 2011 году в Ливии царит двоевластие. На востоке страны заседает избранный парламент при поддержке Ливийской национальной армии, а западной частью страны управляет Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Марина МОНРО
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