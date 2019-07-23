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"Вся стена в огне": очевидцы раскрыли жуткие подробности трагедии в Хабаровском крае

Фото: МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС Фото: МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС Фото: МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС
Фото: МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС Фото: МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС Фото: МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС
Число погибших в трагедии выросло

Возможной причиной пожара в детском лагере Хабаровском крае могла стать неисправность обогревателя, сообщил знакомый с ситуацией источник. Осведомитель не исключил, что в скором могут всплыть и другие версии случившегося. В это время количество погибших растет.  По последним данным, при пожаре умерли четверо детей. 

Пожар на базе отдыха "Холдоми" случился вечером 22 июля, из 26 палаток сгорели 20, напоминает URA.RU. В лагере находилось 189 человек, трое детей получили ожоги, сообщает телеканал "360"

Максим Кузнецов, директор сгоревшего лагеря, сообщил ТАСС, что он задержан. В управлении Следственного комитета по Хабаровскому краю не стали подтверждать, но и не опровергли задержание Кузнецова. Глава пресс-службы управления Илья Гудков заявил "Медузе", что соответствующая информация обязательно будет опубликована.

Валентина МАЙОРОВА
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