Задержаны директор и владелец сгоревшего палаточного лагеря в Хабаровском крае

Проверкой трагедии занимается центральный аппарат СКР

Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России задержали владельца коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" Виталия Бурлакова и директора лагеря Максима Кузнецова.

Их обвиняют по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". В настоящее время задержанных допрашивают, затем их поместят в изолятор временного содержания, сообщается на сайте Следственного комитета.

После случившегося 22 июля пожара в палаточном лагере умерли четверо детей: три девочки и мальчик, напоминает RT.