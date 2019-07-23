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Задержаны директор и владелец сгоревшего палаточного лагеря в Хабаровском крае

Проверкой трагедии занимается центральный аппарат СКР

Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России задержали владельца коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" Виталия Бурлакова и директора лагеря Максима Кузнецова.

Их обвиняют по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". В настоящее время задержанных допрашивают, затем их поместят в изолятор временного содержания, сообщается на сайте Следственного комитета.

После случившегося 22 июля пожара в палаточном лагере умерли четверо детей: три девочки и мальчик, напоминает RT

Валентина МАЙОРОВА
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