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"Второй Чернобыль": России грозит экологическая катастрофа

Фото: www.globallookpress.com
Чтобы избежать беды, необходимо в кратчайшие сроки принять самые жесткие меры

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что, если в ближайшее время не провести рекультивацию территории завода "Усольехимпром" в Иркутской области, в регионе может случиться экологический коллапс.

Радионова подчеркнула, что собственники выкачали из предприятия все ресурсы и бросили его в полуразрушенном состоянии.  

"В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там – никто не знает", - 

рассказала глава ведомства в интервью изданию "Известия".

Она добавила, что собственники закачали нефтеотходы в скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор. Рядом с предприятием протекает река Ангара, и, если такую скважину прорвет, опасные отходы попадут в воду.

"Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой "экологический Чернобыль", –

предупреждает Радионова.

По ее словам, ведомство уже обратилось в правительство с просьбой создать госпрограмму по рекультивации этого опасного объекта. 

Валентина МАЙОРОВА
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