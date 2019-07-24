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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что, если в ближайшее время не провести рекультивацию территории завода "Усольехимпром" в Иркутской области, в регионе может случиться экологический коллапс.
Радионова подчеркнула, что собственники выкачали из предприятия все ресурсы и бросили его в полуразрушенном состоянии.
"В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там – никто не знает", -
рассказала глава ведомства в интервью изданию "Известия".
Она добавила, что собственники закачали нефтеотходы в скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор. Рядом с предприятием протекает река Ангара, и, если такую скважину прорвет, опасные отходы попадут в воду.
"Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой "экологический Чернобыль", –
предупреждает Радионова.
По ее словам, ведомство уже обратилось в правительство с просьбой создать госпрограмму по рекультивации этого опасного объекта.
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