В Сколково представили проект "Цифровой транспорт"

Были намечены конкретные пути реализации инновационного подхода

На образовательном интенсиве "Остров 10-22", прошедшем с 10 по 22 июля в Сколковском институте науки и технологий, презентовали программу "Цифровой транспорт".



Представил проект в рамках программы "Научно-образовательный центр мирового уровня" директор научно-образовательного центра цифровых высокоскоростных транспортных систем Российского университета транспорта Олег Покусаев, сообщили в пресс-службе Российского университета транспорта.

Цель проекта: разработка технологических решений для комплексного планирования и развития транспортных систем агломераций. Его реализация предусматривает эффективное планирование развития территорий и эффективное управление транспортной системой.

"Цифровой транспорт" включает в себя 2 подпроекта: разработку цифровой технологической платформы комплексного планирования транспортной системы агломераций на основе искусственного интеллекта и создание комплекса технологий по управлению цифровыми активами транспорта на всех этапах жизненного цикла.

Программу поддержал заместитель генерального директора ОАО "РЖД", президент Российской академии транспорта Александр Мишарин, выступивший на встрече представителей бизнеса с министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым.

Ректор Российского университета транспорта Александр Климов после подведения итогов "Острова 10-22" провел встречу с участниками команды проекта. Были подведены итоги защиты проекта и разработаны планы по его реализации.

У Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем три основных направления деятельности: цифровые технологии на транспорте, высокоскоростные транспортные системы и транспортные системы агломераций. Основной задачей Центра является экспертное и научное сопровождение Департамента транспорта города Москвы, в том числе по реализации проекта развития Московских Центральных Диаметров.