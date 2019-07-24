Нибиру
- Пришельцы ударили по человечеству из облаков
- В Крыму и на Урале нашли логова пришельцев
- Пришельцы идут: захват России начался с Курил
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева рассказала, что 24 июля на Украину в одностороннем порядке были отправлены 64 заключенных, осужденных до 2014 г. и находившихся на территории самопровозглашенной республики.
"Переданы украинской стороне только осужденные, которые изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины", –
цитирует Кобцеву Луганский информационный центр.
Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее заявил, что власти республики готовы продолжить процесс передачи украинской стороне заключенных, осужденных до начала событий 2014 года, если Киев подтвердит свое участие в процессе обмена пленными.
Старый Свет переживает из-за наступающей зимы и украинской ГТС
В Сеуле придумали объяснение воздушному инциденту с участием российской авиации