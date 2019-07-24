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Донбасс передал Киеву украинских пленных

Процесс пошел в рамках выполнения Минских договоренностей

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева рассказала, что 24 июля на Украину в одностороннем порядке были отправлены 64 заключенных, осужденных до 2014 г. и находившихся на территории самопровозглашенной республики.

"Переданы украинской стороне только осужденные, которые изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины", –

цитирует Кобцеву Луганский информационный центр. 

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее заявил, что власти республики готовы продолжить процесс передачи украинской стороне заключенных, осужденных до начала событий 2014 года, если Киев подтвердит свое участие в процессе обмена пленными.

Валентина МАЙОРОВА
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