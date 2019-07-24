Слухи о смерти Эрдогана вызвали панику в Турции

Президент скончался от сердечного приступа

Такая информация всплыла в Стамбуле.

Местные жители паникуют из-за сообщений о смерти турецкого лидера Реджепа Эрдогана. По слухам, политик умер из-за сердечного приступа. Эти данные обсуждаются в соцсетях уже несколько дней. Так, об этом пишет телеграм-канал "Караульный". По предварительным данным, запустили слухи арабские СМИ, отмечает "Царьград".

Тем временем советник Эрдогана Ясин Актай выступил с заявлением, опровергнув лживую информацию, пишет РИА Новости. Сейчас глава Турции в отпуске. Появление подобных сплетен – не редкость, когда Эрдоган отдыхает от руководства страной.