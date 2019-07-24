Восемь грибников погибли

В России за неделю потерялись 596 человек, каждый третий из которых заблудился в лесах Подмосковья. Восьмерых уже нет в живых.

Ушли в лес и пока не вернулись 19 россиян. Их поиски еще не закончены. Печальную статистику привели в поисковой команде "Лиза Алерт".

"Лес убивает",

– начал свое сообщение в соцсети "ВКонтакте" председатель отряда Григорий Сергеев, отметив, что за прошедшую неделю получено рекордное число заявок.

Не у всех нашедшихся, констатирует он, был с собой запас воды и спичек. Особенно самонадеянные отправились за грибами без мобильного телефона. Поиски затягивались из-за того, что одежда потерявшихся никак не выделялась среди кустов и деревьев.

"Не всех удалось спасти. Люди, включайте голову. Ведь никто из потерявшихся не планировал такого исхода. Подводит самонадеянность", – обратился Сергеев к своим подписчикам.

Отправляясь в лес, необходимо следовать простым правилам безопасности. Их список составил поисковый отряд "Волонтер".