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В России за неделю потерялись 596 человек, каждый третий из которых заблудился в лесах Подмосковья. Восьмерых уже нет в живых.
Ушли в лес и пока не вернулись 19 россиян. Их поиски еще не закончены. Печальную статистику привели в поисковой команде "Лиза Алерт".
"Лес убивает",
– начал свое сообщение в соцсети "ВКонтакте" председатель отряда Григорий Сергеев, отметив, что за прошедшую неделю получено рекордное число заявок.
Не у всех нашедшихся, констатирует он, был с собой запас воды и спичек. Особенно самонадеянные отправились за грибами без мобильного телефона. Поиски затягивались из-за того, что одежда потерявшихся никак не выделялась среди кустов и деревьев.
"Не всех удалось спасти. Люди, включайте голову. Ведь никто из потерявшихся не планировал такого исхода. Подводит самонадеянность", – обратился Сергеев к своим подписчикам.
Отправляясь в лес, необходимо следовать простым правилам безопасности. Их список составил поисковый отряд "Волонтер".
Пока стороны находятся в состоянии неопределенности
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